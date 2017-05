Virgin Tonic : Etudiant à Harvard, il présente sa thèse en rappant !

Qui a dit que musique et étude n'étaient pas compatibles ? A Harvard, un jeune étudiant a choisi de présenter sa thèse sous la forme d'un album. Obasi Shaw est un étudiant brillant et l'a prouvé en présentant sa thèse en rappant. Amateur de musique, le jeune homme a rédigé tout un album pour défendre sa thèse. En guise de thème, il a choisi la discrimination. A partir de là, il s'est lancé dans la composition : "Les Noirs aux Etats-Unis sont en quelque sorte coincés entre la liberté et l’esclavage. Ils sont libres mais les effets de l’esclavage existent encore dans la société et dans le subconscient des gens. Chaque chanson est une exploration de la liminarité noire, située entre esclavage et liberté.”, a t-il déclaré au journal de la fac.

C'est sur soundcloud que l'étudiant a dévoilé son album - vous pouvez l'écouter. Le pari était risqué mais son travail a payé : Obasi Shaw est reparti avec la meilleure note. Ave Liminal Minds (le titre de son album), il devient le premier étudiant d'Harvard a avoir présenté un tel projet. Well done. Tout ça nous rappelle ce jeune rappeur qui avait fait d'Harry Potter un héros de musique urbaine.