Virgin Tonic : Etre payé(e) pour regarder des films de Noël ? C'est possible !

En cette période incertaine de confinement, il ne nous reste qu'une chose à laquelle nous raccrocher pour garder le moral : les films de Noël. Alors qu'ils envahissent les chaînes de télévision mais aussi les plateformes de streaming telles que Netflix, certains peuvent même être payés pour les regarder. Explications.

Sachez ainsi que le site Reviews.org recherche activement des personnes qui seraient motivées à regarder près de 25 films de Noël - en 25 jours. Le principe est simple, il suffit d'établir le classement des meilleurs films de Noël de tous les temps. La personne retenue sera payée près de 2 100 euros (et verra ses abonnements aux diffrérentes plateformes lui être offerts). Côté films, il faudra voir (ou revoir) Maman J'ai Raté l'Avion, Love Actually ou encore The Holiday.

Etre payé pour regarder des films de Noël

Allez, on vous laisse aller chercher votre plaid et vos chocolats !