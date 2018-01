Virgin Tonic : Être payé pour prendre le train ? C'est désormais possible !

Après avoir découvert pourquoi la galette des rois de l'Elysée n'a pas de fève ou encore l'histoire de ce jeune garçon de 11 ans attrapé au volant de l'Audi A5 de son oncle, on continue avec une nouvelle news qui va vous plaire ! Il vous sera bientôt possible d'être payé pour prendre le train grâce à l'application LivingPackets. Cette start-up basée près de Nantes, ambitionne de "révolutionner la livraison express" en rémunérant à hauteur de 8 à 12 euros, les voyageurs en train qui accepteront de transporter les colis de ses clients.

L'application devrait être disponible dès la semaine prochaine sur l'App store et Google play selon Jonathan Harvey, le chargé de communication de la start-up : " Le système LivingPackets répond à une double problématique, d'abord l'asphyxie grandissante du marché de la livraison de colis qui a augmenté de 20% sur la période 2016-2017 et, dans un second temps, à l'envie des consommateurs qui souhaitent recevoir leur colis de plus en plus vite." LivingPackets permet ainsi de livrer les colis plus rapidement que les services traditionnels en évitant tout le système d'affrètement.