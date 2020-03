Virgin Tonic : Etre payé pour aller à la salle de sport, ça vous dit ?

Se mettre au sport, c'est parfois compliqué : on ne va pas se mentir, on a toujours le courage d'aller s'inscrire. Mais s'y tenir ? C'est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi la chaîne de salles de sport Neoness a pris une décision qui devrait changer la vie de tous ses abonnés. Tenez-vous bien, selon le Parisien, la salle s'engage à vous reverser un euro chaque fois que vous ferez une séance !

Etre payé pour aller au sport !

C'est pas génial, ça ? Il n'y a rien de mieux pour motiver et forcément, aller à la salle devient plus facile. Alors si jamais vous cherchez la motivation d'aller faire du cardio, ne cherchez plus !