Virgin Tonic : Etre payé(e) pour tester des matelas ? C'est possible !

Imaginez être payé(e) pour tester des matelas... vous en rêviez ? La marque de Literie Emma l'a fait.

La marque française Emma vous propose de tester ses matelas (et de vous payer) pendant près de trois mois : "La mission principale dudit futur expert en sommeil consistera à tester et à évaluer les matelas et les autres produits de la marque", lit-on dans les colonnes de Ouest France. Pour ce CDD de 100 jours, les testeurs sélectionnés recevront 1600 euros mensuels. Et ce n'est pas tout ! Comme dirait nos voisins américains, "it gets better" : « Le télétravail total est possible », précise l'annonce.

Pour postuler, il vous faut absolument résider en France métropolitaine : "l’entreprise souligne qu’elle cherche quelqu’un qui fera consciencieusement son travail, la rigueur et le sérieux sont donc indispensables. Des compétences rédactionnelles et de communication sont aussi exigées", poursuit le média.

Pour postuler, les candidat devront envoyer une video de présentation dans laquelle ils expliqueront les raisons qui font d'eux le/la meilleur(e) expert(e) en sommeil. Pour envoyer vos candidatures, vous avez jusqu'au 18 mars 2022... date qui marque la journée internationale du sommeil !