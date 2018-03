Virgin Tonic : Etre maman, c'est comme cumuler 2,5 jobs (et c'est la science qui le dit)

Selon une étude américaine, être maman reviendrait à cumuler 2,5 métiers. Oui, 2,5 jobs pour une seule personne. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont interrogé près de 2000 de mères de famille ayant des enfants entre 5 et 12 ans. Et ce qui en ressort, c'est qu'une mère enchaîne une journée de quatorze heures - rien que ça. Pour vous situer, la journée d'une mère démarre à 6h23 et s'achève (en moyenne) à 20h31. Traduction, c'est comme avoir deux boulots en même temps. Aussi, notez qu'elles ne disposent que d'une heure et sept minutes pour elles. Ca fait peu. Et leur sommeil, n'en parlons pas !

"40% des interrogées ont l'impression que leur vie s'apparente à une "to-do list", soit une liste de tâches à exécuter qui ne s'arrête jamais" , explique Oh My Mag. "Les résultats du sondage illustrent à quel point le rôle de mère est prenant et peut être caractérisé par un flux perpétuel de tâches [...] Les mamans surchargées sont un peu comme des bouées de sauvetage parce qu'elles ont du poids sur leurs épaules et doivent être constamment disponibles pour nourrir la famille et répondre à ses besoins", détaille Casey Lewis (responsable santé et nutrition de la marque de jus de fruits Welch's). Mesdames, si vous avez des enfants, sachez que vous avez amplement le droit de demander une médaille...!