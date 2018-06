Virgin Tonic : Etre en couple ferait grossir !

On ne s'en rend pas nécessairement compte mais lorsque l'on se met en couple, on a tendance à prendre du poids. Mais selon un sondage Ifop, ces fameux kilos pris seraient un sujet de discorde dans le couple : "En effet, seulement un Français sur deux ose parler de son surpoids à son conjoint. Pour un Français sur trois, la prise de poids du conjoint fait parfois honte, puisqu’ils admettent avoir déjà été gênés en public", explique le Parisien.

Trois français sur quatre avouent avoir pris du poids lorsqu'ils se sont mis en couple. Et selon le sondage, chez les moins de 25 ans, ce sont les hommes qui seraient plus poitilleux : "64 % d’entre eux souhaitent que leur partenaire perde des kilos, contre 32 % chez le sexe opposé" et suite à cela, près de 35% des femmes se jugent trop "rondes" pour séduire un homme. Aussi, "67 % des femmes ressentent le besoin de maigrir d’ici cet été, dont 58 % qui ont une corpulence normale", explique François Kraus (qui a dirigé l'étude). A une époque ou le summer body est descendu sur les réseaux sociaux, le poids est -encore et toujours- source de complexe. Heureusement, le poids n'a jamais été une raison valable pour qu'un couple se sépare.