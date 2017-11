Virgin Tonic : Et vous, est-ce que vous vous considérez comme jaloux ?

Dans le Virgin Tonic, on aime bien parler de couple et de relation. Et ce matin, on aborde le thème (bien connu) de la jalousie. On ne va pas se mentir, la jalousie, c'est un "problème" auquel tous les couples sont confrontés un jour ou l'autre. Sauf qu'entre être vraiment jaloux et se considérer comme une personne jalouse, il y a un monde. Et d'ailleurs, combien de français se considèrent comme jaloux, justement ?

Vous serez ravis d'apprendre que plus de 50 français sur 100 (53%, pour être exact) se considèrent comme jaloux. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de jalousie. Il y a d'abord la jalousie compétitive, celle où l'un est jaloux de la réussite de l'autre. Aussi, il y a la jalousie qui "nourrit" le couple. Autrement dit, c'est la jalousie bénéfique, celle qui donne l'impression à l'autre d'être aimé(e) (elle serait presque saine). Et enfin, il y a la pire : la jalousie maladive, celle qui détruit carrément les relation.