Virgin Tonic : Et si vous tentiez le "J'arrête de me plaindre" challenge ?

Imaginez un peu passer un mois sans vous plaindre. Alors c'est vrai, se plaindre, En France, c'est presque une discipline olympique. Mais passer un mois sans se plaindre favoriserait le positivisme (mais ça, vous vous en doutez). Du coups, deux Belges (Greet Van Hecke et Isabelle Gonnissen) ont décidé de ne pas se plaindre pendant 30 jours (du 15 janvier au 14 février) et d'encourager le monde à faire de même.

"Un esprit négatif ne donnera jamais une vie positive", expliquent-elles. Alors en lançant ce défi, elles espèrent "inspirer et encourager les gens à être plus positifs". Le plus beau, c'est que l'initiative est soutenue par Jo Vandeurzen (ministre Flamand de la santé). Pourquoi ? Tout simplement parce que la négativité est très mauvaise pour la santé. Pour tenir pendant un mois et surtout, pour ne pas craquer, toutes deux ont mis en place un site internet (ainsi qu'une page Facebook). Alors on ne dit que c'est efficace, que c'est une solution miracle et qu'en un mois, vous allez vous transformer en bisounours qui s'émerveille devant tout et n'importe quoi. Mais si le mois sans tabac peut en aider certains à arrêter de fumer, pourquoi le mois sans se plaindre ne serait-il pas tout aussi efficace ?