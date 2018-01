Virgin Tonic : Et si vous étiez plus intelligent en hiver ?

On ne va pas se mentir, l'hiver, ce n'est pas non plus notre saison préférée. Hormis le chocolat chaud, la neige et Noël, il n'y a pas grand chose à prendre. Mais visiblement, l'hiver aurait quelques effets bénéfiques sur notre cerveau : croyez-le ou non, nous seriez bien plus intelligent en hiver...! En fait, notre cerveau serait beaucoup plus efficace. On s'explique :

Ce qu'il faut savoir c'est qu'en hiver, on sort beaucoup moins qu'en été (évidemment). Mais parce que l'on passe plus de temps chez nous, on sollicite moins notre cerveau qui, du coup, se met au repos en hiver. Selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, l'activité cérébrale serait moins puissante en hiver. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié 28 cobayes et ces derniers ont dû se soumettre à deux tests : un test vigilance et un test de mémoire. "Les participants ont obtenu des résultats similaires à différents moments de l’année. Et leur humeur était au plus bas en automne, pas en hiver", explique le média Slate.

Ce qu'il faut en conclure, c'est que même s'il est moins sollicité en hiver, notre cerveau n'en n'est pas moins diminué - au contraire.