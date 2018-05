Virgin Tonic : Et si une pénurie de rosé se préparait pour cet été ?

L'été approche ! Les barbecues sortent doucement, les apéros se succèdent et... les bouteilles de rosé sont de plus en plus consommées. En même temps, "été" et "rosé" vont souvent de paire (et oui, ça rime). Mais cette année, il y aura peut-être une ombre au tableau : et si une pénurie de rosé nous touchait cet été ? C'est en tout cas la crainte de certains viticulteurs.

Comme le souligne BFM TV, la consommation de rosé à bondi de "30% en 15 ans". Malheureusement, cette année, la récolte n'a pas été aussi bonne que prévu. "En Provence, qui est pourtant la deuxième région productrice derrière le Languedoc, la récolte a baissé de 12%, soit 20 millions de bouteilles en moins", explique la chaîne. Traduction, les prix pourraient bien subir une hausse de 20 à 30%. Il faudra donc se préparer pour les semaines à venir. Et au pire, il nous restera toujours la bière...