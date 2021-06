Virgin Tonic : Et si séparer le sexe des sentiments était la clé de l'épanouissement ?

Ce matin, direction la Norvège avec Plus Mel La Vie ! Et, on vous parle d'amour... quoique.

Quelle est la clé de l'épanouissement ? Selon une étude norvégienne pratiquée sur 90 couples âgés de 19 à 30 ans, il faudrait pouvoir séparer les sentiments de l'acte sexuel. "Pour les chercheurs norvégiens, si on arrive à distinguer sexe et sentiment, cela veut dire que dans sa relation on arrive à séparer les aspects sexuels des aspects émotionnels", explique ainsi Europe 1. L'idée ? Ne plus utiliser la sexualité comme une "arme" : par exemple, certains peuvent utiliser le sexe comme une récompense (mais aussi comme une punition en cas de grève du sexe).

Faut-il séparer les sentiments de l'acte sexuel ?

Pour faire simple, en séparant le sexe des sentiments, on peut retrouver l'intimité ainsi que les côtés ludique et agréables de la sexualité.