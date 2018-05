Virgin Tonic : Et si les ruptures étaient bonnes pour le moral ?

"C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral"... d'accord, c'était un peu trop facile. Loin de nous l'idée de vous faire zouker. En fait, on va plutôt vous parler de rupture. Croyez-le ou non, les ruptures seraient bonnes pour le moral. On vous l'accorde, ce n'est pas flagrant : le plus souvent, quand on a le coeur brisé, on n'a pas nécessairement envie de danser. Mais visiblement, la douleur relative à une rupture nous aiderait à grandir et à évoluer. Du moins, c'est ce qu'atteste Gary Lewandowski, expert en relations amoureuses. Pour en arriver à ce résultat, le spécialiste a étudié quelques personnes ayant rompu après avoir vécu une relation longue et sérieuse : « Globalement, comment décririez-vous l’impact d’une rupture sur vous ? », leur a t-il demandé. Eh bien sachez qu'une personne interrogée sur trois a déclaré que cette rupture était une mauvaise expérience. Par contre, pour 41% d'entre elles, c'était une bonne chose.

Même si ce pourcentage ne rassemble pas la totalité des sondés, c'est assez pour le spécialiste : c'est la preuve que l'on peut tiré quelque chose de positif d'une rupture. Et pour le prouver, voici les mots les plus cités par les sondés : « Bonheur », « calme », « relief », « puissant » et « confiant », comme le rapporte NEON. Comme quoi, il faut toujours posititif !