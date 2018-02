Virgin Tonic : Et si les roux étaient plus intelligents que la moyenne ?

Depuis peu, des personnalités comme Ed Sheeran, Sam Heughan ou encore Sophie Turner ont redonné toute confiance aux roux. Mieux, il paraîtrait même qu'Ed Sheeran leur aurait permis d'être plus populaires et d'avoir une vie sexuelle plus intense ! Mais aujourd'hui, on parle intelligence et génétique. Selon une étude, les personnes rousses seraient plus intelligentes que la moyenne.

Publiée en 2012 dans Psychological Studies, une première étude affirmait que les hommes avaient tendance à approcher plus de femmes blondes. Or, une autre étude (relayée cette fois dans Elevated Today) révèle que si les hommes abordent moins les femmes rousses, ce n'est pas parce qu'elles sont moins attirantes - au contraire. En fait, les femmes rousses seraient perçues comme étant plus intimidantes. Une autre étude réalisée au Royaume-Uni vient d'ailleurs appuyer cette théorie, révélant que les personnes rousses seraient plus intellientes que la moyenne. De cette façon, elles enchaîneraient plus facilement les succès.

Côté chiffres, le démotivateur explique que "5% des chefs d’entreprise sont des femmes blondes, les rousses étant présentes à 4%. En sachant qu’il y a 25% des femmes britanniques blondes, pour seulement 1% de femmes rousses, ça place une certaine prouesse de la part de ces dernières". Alors, toujours complexé(e) par votre couleur de cheveux ?