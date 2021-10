Virgin Tonic : Et si les jeux vidéos aidaient vos ados à apprendre l'anglais ?

On ne va pas se mentir, la France n'est pas réputée pour ses talents linguistiques... ainsi, encore de nombreux français galèrent à se faire comprendre en anglais. Et si on changeait cela ? Et si les ados apprenaient l'anglais grâce à un jeu vidéo ? Vous n'êtes pas obligé(e) d'y croire mais certains jeux permettraient de mieux apprendre les langues étrangères : c'est notamment le cas de Assassin’s Creed ou encore de The Witcher. La raison ? De plus en plus de studios produisent en anglais. "Combiné à un apprentissage de l’anglais, jouer à un jeu vidéo permet de s’approprier des expressions idiomatiques et des mots de vocabulaire pour progresser de façon agréable et ludique", lit-on sur le site Babbel.

LES MEILLEURS JEUX POUR APPRENDRE L'ANGLAIS

Life is Strange - pour apprendre ne s'amusant.

The Walking Dead

NieR : Automata (petit bonus, vous pouvez même apprendre le japonais)

The Wolf Among Us

Her Story, le plus unique

Que vous soyez plutôt Polar (Her Story) ou plutôt axé(e) ambiance apocalyptique (The Walking Dead), il y a aura forcément un jeu qui vous correspondra... à vous ou à votre enfant !