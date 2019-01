Virgin Tonic : Et si les hommes bedonnants étaient de meilleurs amants ?

Et si les hommes qui ont un peu de ventre étaient de meilleurs amants que les autres ? C'est en tout cas ce qu'avance un sondage commandé par la marque de vêtements Big Dude Clothing : mené auprès de 2544 femmes, ce sondage est plutôt clair : pour 38% d'entre elles, "les hommes bedonnants sont les plus performants quand il s'agît de donner un orgasme à une femme", expose le magazine Biba.

Les hommes un peu rond sont-ils de meilleurs amants ?

Mais alors, comment expliquer cela ? Tout simplement parce que les hommes qui doté un "petit" ventre ne seraient absolment pas égoistes au lit. Mieux, ces hommes "essayent davantage de nous donner du plaisir et ne pensent pas qu'à eux", d'après les femmes interrogées. Aussi, "ils sont plus doux et plus gentils" que les autres. Visiblement, "être sculpté et musclé ne fait pas tout, ce qui compte est à l'intérieur". Alors messieurs, si vous avez lâché la salle de sport, ne vous complexer pas !