Virgin Tonic : Et si les ânes provoquaient plus d'accidents meurtriers que les avions ?

Dans le Virgin Tonic, on aime vous donner quelques infos insolites. Hier par exemple, on vous expliquait qu'un canard s'était fait flashé par un radar -oui, oui. Et aujourd'hui, on reste dans le domaine animalier. Juste, on vous parle des ânes. Et visiblement, tous les ans, plus de personnes seraient tuées dans des accidents provoqués par des ânes qu'en avion. Et oui, c'est un fait. Mais alors, comment expliquer cela ?

"Ces statistiques attestant que plus de personnes seraient plus tuée tous les ans par des ânes que par des avions sont liées au fait que contrairement à ce que l'on pourrait croire, a moyen de transport lent et maladroit serait plus dangereux que voler dans les airs", explique Snopes. Pour être honnête, on ne sait pas si c'est vrai. Mais le média ajoute que lorsque l'on prend l'avion, "on a besoin de se rassurer". Et pour ça, l'histoire de l'âne est parfaite.