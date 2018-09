Virgin Tonic : Et si le foot devenait le soccer dans le monde entier ? La proposition de Trump au président de la Fifa

Chaque semaine, Donald Trump trouve quelque chose pour faire parler de lui. On se souvient de ce jour où, sur Twitter, il s'était trompé de prénom en évoquant sa femme. Aujourd'hui, pas d'erreur, ni de tweet malaisant. Non, à la place, une petite proposition au président de la FIFA. Mardi, Gianni Infantino était donc de passage à la Maison Blanche et pour le président américain, ce fut l'occasion de proposer au président de la FIFA un léger changement.

Vous le savez, aux Etats-Unis, le football est connu sour le nom de Soccer. Alors pour le président Trump, il serait presque normal de changer le nom du sport : «Peut-être qu'à un moment donné il faudra changer le nom de la discipline. Soccer, ça sonne bien», a t-il lancé. Il n'aura pas fallu longtemps pour que la toile s'amuse de la proposition. "Gianni Infantino a de son côté affirmé la volonté de la Fifa de travailler avec les trois pays organisateurs pour rendre ce Mondial «fantastique»", rapporte le Figaro. Le président de la FIFA devrait étudier la question mais en attendant, il a offert deux maillots à celui qui l'a acceuilli.