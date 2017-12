Virgin Tonic : Et si Jurassic World devenait une réalité ?

Si les tiques sont nos pires cauchemars, il faut savoir qu'avant de se gorger de notre sang et de celui de nos animaux de compagnie, elles se gorgeaient du sang des dinosaures. Selon une étude publiée dans Nature Communications, des scientifiques anglais et espagnols auraient fait une découverte incroyable : croyez-le ou non, ces derniers auraient retrouvé pas moins de quatre tiques vieilles de 99 millions d'années (parfaitement conservées, en passant). Et le plus beau, c'est que parmi ces tiques, l'une d'elles était accrochée à une plume de dinosaure.

"Il est extrêmement rare de découvrir des fossiles de parasites hématophages directement liés aux restes de leurs hôtes", commente l'un des scientifiques espagnols ayant participé à l'étude. Si le simple fait d'extraire l'ADN du dinosaure en question en enverrait directement dans Jurassic World, il faut savoir que ce ne sera pas pout tout de suite. A l'heure actuelle, il est en effet impossible d'extraire l'ADN de l'animal. "Toutes les tentatives pour extraire L'ADN des échantillons d'ambre se sont révélées infructueuses", a expliqué un communiqué signé par l'université d'Oxford.