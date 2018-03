Virgin Tonic : Et le prénom le plus porté par les maires de France est...

On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Si l'on suit cette logique, on pourrait aussi dire que ce n'est pas le nom qui fait la profession. Sauf qu'à bien y réfléchir, il y aurait peut-être un petit lien ! Par exemple, savez vous quel est le prénom le plus porté par les maires de France ? Non ? Eh bien, on a la réponse : Michel.

Croyez-le ou non, dans le Nord, un maire sur dix s'appelle Michel. L'autre prénom en vogue dans les mairie, c'est Alain (si l'on se base sur le sondage relayé par le 20 minutes). On ne dit pas qu'il faille s'appeler Alain ou Michel pour gagner une éléction dans le Nord de la France mais visiblement, ça porte chance ! Aussi, sachez que du côté des femmes, le prénom le plus porté par les maires (ou mairesses), est Catherine. De quoi vous inspirer pour les prénoms de vos futurs enfants...ou pas !