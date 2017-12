Virgin Tonic : Et le moment le plus propice aux ruptures est...

Ce matin, les infos pleuvent dans le Virgin Tonic ! Alors qu'on vient d'apprendre que demain matin, vous pourrez remporter 11990 euros à un des jeux de l'équipe, on continue à vous livrer des news insolites ! Après avoir découvert la fabuleuse histoire de cet homme qui s'est incrusté dans la série favorite de sa fiancée sur Netflix pour la demander en mariage, on vous parle d'une étude aussi réelle qu'étonnante. Sachez que selon une enquête relayée sur le Daily Mail, le mois de décembre et les fêtes de fin d'année seraient le moment le plus propice aux ruptures !

Et il existe même plus de précisions sur cette enquête ! La théorie pour expliquer ce pic est que Noël est un moment propice à révéler les failles des couples les moins solides. Avec l'achat des cadeaux pour l'autre, cela montre le niveau d'investissement que l'on accorde à l'autre durant les fêtes : "Noël nous donne l'opportunité d'acheter des présents qui montrent à quel point nous sommes investis avec notre partenaire en satisfaisant ses désirs." écrit la journaliste Marina Adshade. Aussi, le mois de décembre serait également plus propice aux infidélités, face à la demande accrue des potentielles tentations multiples en cette fin d'année... Et de bonnes fêtes !