Tous les ans, le magazine People scrute et détaille toutes les femmes les plus importantes de l'industrie hollywoodienne pour élire la plus belle au monde. Alors que l'on aurait pu parier sur Emma Watson qui cartonne dans la Belle et la Bête ou encore sur Scarlett Johansson dont le talent et la plastique sont reconnus de tous, c'en est une autre qui a hérité de la première place du podium ! Ladies and Gentlemen, sachez que la femme la plus belle du monde n'est autre que Julia Roberts.

Julia Roberts est la plus belle femme du monde !

Connue pour ses rôles dans des films (cultes) comme Mange, Prie, Aime ou encore Erin Brockovitch, Julie Roberts prouve qu'à 49 ans, on est encore dans la course - la preuve. Celle qui jouait une pretty woman il y a quelques années l'est encore et visiblement, elle fait l'unanimité : "J’en suis très touchée. C’est flat­teur, mais ça va deve­nir gênant", a t-elle déclaré au magazine. Voilà qui devrait rassurer celles qui n'ont plus 20 ans et qui complexent.