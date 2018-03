Virgin Tonic : Et l'homme le plus riche du monde est...

Parmi les hommes les plus riches du monde, on retrouve bien sûr quelques américains. Les chinois, eux, grappillent peu à peu quelques places dans le classement mais par chance, on y trouve aussi des entrepreneurs français. Mais celui qui est au-dessus de la mêlée, celui qui bat tous les records n'est autre que Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.

Ca n'aura pas duré que quelques heures mais oui, le PDG d'Amazon est bel et bien passé devant le mythique Bill Gates. Comme le rapporte LCI, il faut savoir que "l'essentiel de la fortune de Jeff Bezos provient de sa participation au capital d'Amazon". Pour bien comprendre comment Jeff Bezos a écopé de cette prestigieuse place, il faut savoir que "l'action Amazon a progressé de plus de 24% en Bourse". Et si vous ne comprenez rien à la Bourse, cela équivaut à 17 milliards de dollars. Ca laisse rêveur, n'est-ce pas ? Oui, on sait. Mais avec un peu de chance, l'un d'entre nous gagnera à l'Euromillions !