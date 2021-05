Virgin Tonic : Est-ce que le personnage de Shrek a vraiment existé ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Si Shrek, tel qu'on le connaît, n'a pas réellement existé, il est inspiré d'une histoire vraie ! En effet, comme nous le raconte Clément dans le Virgin Tonic, c'est la vie de Maurice Tillet, qui a vécu dans la première moitié du XXème siècle, qui aurait eu un impact sur le célèbre dessin-animé des studios DreamWorks. Appelé Maurice Tillet est né en France en 1910, ce monsieur était particulièrement intelligent et maîtrisait presque 15 langues. Malheureusement, il était atteint d’acromégalie, une maladie génétique qui provoque une croissance incontrôlable des os. Totalement défiguré par sa maladie, il a alors décidé d'aller vivre aux Etats-Unis où il est devenu catcheur et où il s'est fait connaître sous les surnoms de "l’ogre monstrueux du ring" ou encore de "l’ange français".