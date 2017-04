Quand vous étiez petits, votre mère a dû vous le dire : quand on rentre à la maison, on enlève ses chaussures ! Même si parfois on oublie de le faire, il faut reconnaître que l'entendre crier que c'est elle qui passe l'aspirateur est une chose qui est restée ancrée. Du coup, on le fait aussi souvent que possible. Si vous faîtes partie de ces soldats obéissants, alors vous avez tout à fait raison : parce que nous devrions tous retirer nos chaussures lorsque l'on passe le seuil.

Croyez-le ou non, selon le magazine Cosmo, nos chaussures seraient pleines de bactéries ! Bien que les retirer en rentrant soit avant tout une marque de respect (et une tentative de sauver le carrelage), il faut avouer que l'intérieur de nos chaussures n'est pas beau à voir. Et encore, on ne vous parle pas de la semelle ! Comme notre clavier d'ordinateur ou nos WC, nos chaussures sont donc un véritable nid à bactéries. Peut-être qu'en sachant ça, vous prendrez l'habitude de les retirer parce que pour le coup, ce n'est pas l'une de ces choses qui ne servent à rien mais que l'on fait quand même.