Virgin Tonic : Enfin ! McDonald's lance la livraison à domicile !

On vous en parle depuis longtemps, la livraison à domicile signée McDonald's devient réelle. Cette fois, c'est le média Les Echos qui l'a révélé. Si vous vivez en province, il faudra pourtant vous armer de patience. En fait, la livraison à domicile devrait être testée début juin dans quelques restaurants parisiens, selon le dirigeant de la chaîne : "la mise en place d'un test de livraison à domicile dans trois restaurants à Paris intra-muros (est prévue) à compter de début juin", explique t-il. Si la phase test se concentrera essentiellement sur Paris, les départements proches de la capitale devraient bientôt y avoir droit.

Notez qu'un essai est prévu dès le 1er juillet dans les Yvelines et qu'un second est programmé dans les Hauts-de-Seine (avec la participation de UBEReats). Le service de livraison a déjà été mis en place à l'étranger et après quelques semaines de frustration, la France y aura droit. Mais encore une fois, soyez patients !