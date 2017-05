Une pub dont ce serait bien passé le nouveau parc d'attraction Ferrari Land qui a ouvert ses portes depuis le vendredi 7 avril 2017 au sein de PortAventura World à Tarragone (Catalogne). Parmi les 11 attractions, on peut essayer "Red Force", l'accélérateur vertical le plus rapide et le plus haut d'Europe ! Les passagers ont carrément le droit à une accélération en ligne droite à 180 km/h en 5 secondes pour se retrouver à 112 mètres, tout ça sur un parcours de 880 mètres au total. Plus flippant que le toboggan à 300 mètres du sol ???

Sauf que voilà, alors qu'un visiteur de Ferrari Land profite de "Red Force", il est entré en collision avec un pigeon au niveau de son cou. Surpris par cette rencontre inattendue, l'homme pose la main sur le pauvre pigeon avant de s'en débarrasser comme vous pouvez le voir ci-dessus ! Si The Sun nous indique que l'homme va bien, on ne sait pas ce que le pauvre pigeon est devenu...