Virgin Tonic : En plein Road Trip, Camille et l'équipe font un cours de zumba sur la route !

Ce n'est plus un secret. Depuis ce matin, toute l'équipe du Virgin Tonic est lancée dans un Road Trip exceptionnel, à la rencontre des auditeurs, jusqu'à Marseille pour la super soirée de fin de saison de Camille Combal et du Virgin Tonic ! Et pour rendre ce voyage encore plus exceptionnel que ce qu'il n'est déjà, toute l'équipe s'est arrêtée sur l'air d'autoroute de Beaune et s'est lancée dans un cours de zumba en direct live !

Alors que l'équipe est déjà sur la route depuis quelques heures, cela n'a pas empêché Camille, Ginger, Clément et toute l'équipe de se lancer dans un cours de zumba déjanté, en plein milieu d'une aire de repos ! Clément L'incruste semble à l'aise et motivé, face à un Camille mal chaussé ! Le résultat est hilarant. On souhaite beaucoup de courage à l'équipe qui ne pourra pas prendre de douche d'ici encore quelques heures et on les remercie pour ce jolie moment !