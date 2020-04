Virgin Tonic : En plein confinement, un maire envoie la Police dans un bar et... y retrouve sa femme !

Ce matin, le Virgin Tonic vous envoie dans la ville d’Alton, dans l’Illinois - aux Etats-Unis. Vous le le savez, le pays est -lui aussi- en confinement. Or, le maire de la ville fait tout son possible pour que la population respecte le confinement en ce moment. Et un soir, il a été contraint d'envoyer la police dans un bar qui restait apparemment ouvert après minuit…sauf qu'une petite surprise l'y attendait.

Le maire retrouve sa femme dans un bar

Sa femme faisait partie des personnes présentes sur place ! Le maire a - évidemment- été stupéfait que sa femme puisse violer les règles qu’il avait lui même imposées. Il a quand même spécifié qu'elle n’aurait aucun traitement de faveur et paiera une grosse amendes comme les autres personnes sur place.