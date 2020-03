Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle tâches ménagères ! Et justement, en cette période de confinement, on se demande quel genre de maniaque tu es.

1. Combien de fois par semaine passes-tu l'aspirateur ? a Tu ne sais même pas où es rangé l'aspirateur...

b Une fois... et encore, quand tu le vois. C'est déjà bien, non ?

c Allez, deux fois par semaine.

d TOUS LES JOURS !!