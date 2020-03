Virgin Tonic : En période de confinement, les boulangeries seront ouvertes sept jours sur sept

Samedi dernier, le Premier Ministre a annoncé la fermeture des commerces non essentiels à la vie des citoyens. Et en France, s'il y a bien des commerces à ne surtout pas fermer, ce sont les boulangeries. La bonne nouvelle pour les français, c'est que les boulangeries qui le souhaitent pourront rester ouvertes sept jours sur sept. Grâce à une dérogation du ministère du Travail, les boulangeries ouvriront donc pour ne plus avoir cet effet de panique dans les commerces alimentaires.

Les boulangeries ouvrent sept jours sur sept

Jusqu'à présent, les boulangeries devaient au moins fermer un jour par semaine mais pour ne plus voir les gens acheter 50 baguettes par jour, elles ouvriront leurs portes tous les jours. Alors, rassurez-vous !