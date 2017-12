Virgin Tonic : En panne d'idées pour Noël ? Offrez une île !

Si vous paniquez de ne pas avoir tous vos cadeaux de Noël, sachez que GQ a peut-être une idée ! Si vous avez le budget, alors vous pourrez peut-être vous offrir une île. Basée aux Etats-Unis (à New York, plus précisément), l'île Salutation est à vendre. Notez que selon Uncrate, "la propriété a 86 acres comprenant des terres et des plages, des droits sous-marins et un étang". Rien que ça !

Pour s'offrir cette fameuse île, il faudra débourser pas moins de 125 millions de dollars - on vous l'accorde, ça fait cher le bout de terrain. Du coup, on a prévu d'autres idées cadeaux avec, par exemple, celui que toutes les françaises désirent. Normalement, celui-ci devrait être dans votre budget.