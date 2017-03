Virgin Tonic : En moyenne, les femmes dorment mieux seules !

Malgré les préjugés, il semblerait qu'il y ait encore un autre avantage à être célibataire à en croire cette nouvelle étude. On vous parlait il y a quelques jours que dormir seul était bénéfique et favorisait de meilleures nuits de sommeil. Aujourd'hui, grâce à Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic ce matin, on en apprend davantage sur les femmes et leur sommeil. Contrairement aux hommes qui adorent la compagnie de leur partenaire la nuit, vous mesdames, dormez mieux seules qu'à deux !

Cette étude très sérieuse a pris en compte l’impression des dormeurs après leur nuit de sommeil ainsi que la qualité objective de leur récupération, grâce à un détecteur de mouvements qui donne un aperçu précis de la qualité des heures de sommeil. Les femmes étant plus réactives et plus sensibles au bruit nocturnes et à la présence d'une autre personne dans le lit, sont alors beaucoup plus dérangés par celle-ci !