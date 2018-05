Virgin Tonic : En Mayenne, 50 euros offerts à la personne qui retrouvera un doudou perdu !

Si vous avez des enfants, alors vous savez à quel point la perte d'un doudou peut faire de votre vie un Enfer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui ont un doudou ! C'est le cas d'une jeune fille âgée de 21 ans. Pour retrouver la peluche d'une valeur inestimable, son petit ami a mis en ligne une annonce sur les réseaux sociaux : « Ma petite sœur a perdu son doudou au niveau du pizza Sprint à Mayenne […] 50 € à celui qui mettra la main dessus », a t-il écrit. On vous l'accorde, la jeune femme n'est pas sa soeur mais il a eu un peu " « honte d’avouer que la propriétaire était en réalité âgée de 21 ans » .

Où est le doudou ?

« Bon, il n’a plus le même corps. Ma maman lui en a créé un nouveau avec du tissu et maintenant il a un corps avec une tête de chat », décrit la jeune femme. Apprentie chauffeur routier, elle rend souvent visite à son petit ami : « Tous les week-ends je me rends chez mon copain à Mayenne. Chaque fois, je suis tellement chargée, que je peine à fermer mon sac. », explique t-elle. Avant de poursuivre : « Le doudou devait se trouver sur le dessus du sac. Quand je suis partie de l’immeuble de mon ami pour me rendre à ma voiture, il a dû s’échapper ou s’envoler. C’était la tempête en plus… ». Pour l'heure, Ouest-France écrit que le doudou n'a pas été retrouvé.