Virgin Tonic : En manque de fournitures ? On a trouvé l'appli qui va vous changer la vie pour la rentrée !

Acheter les fournitures, c'est un calvaire. Déjà, vous perdez une heure à choisir le bon agenda (hésiter entre Hello Kitty et Anne Gaddes, ça prend du remps). Ensuite, il faut se battre pour trouver le juste équilibre entre swag et budget. Et enfin, il y a la lutte finale, celle du passage en caisse. Bref, acheter les fournitures, c'est un véritable calvaire. Heureusement, nous vivons dans un monde merveilleux où les applications et le 2.0 peuvent nous faciliter la vie. Et justement, on en a trouvé un site parfait pour vous aider avant la rentrée.

On vous explique. Sur le site ldlc, il vous est possible d'uploader votre liste de fournitures scolaires. Et à partir de là, le logiciel mis en place va rechercher tous les produits indiqués sur la-dite liste. Une fois tous les produits de la liste trouvés, il vous suffit (simplement) de valider la commande. Alors, elle n'est pas belle la vie ?