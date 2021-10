Virgin Tonic : En l'honneur de Jean-Jacques Goldman, ce fan fait vivre à Lego Goldman de folles aventures depuis 15 ans

Jérôme Koepfler, fan inconditionnel de Jean-Jacques Goldman, a trouvé un moyen de compenser l'absence du chanteur : si l'interprète de Envole-Moi a choisi de s'éloigner de la scène et des projecteurs, pas de panique : Jérôme Koepfler (aussi appelé Kloou) a imaginé l'ater égo de l'artiste... en Lego. Au programme, des pochettes d'albums reproduites et même un clip - voyez plutôt :

"Ce concert, qui remonte à 2002, m’avait beaucoup marqué, surtout le moment où la scène se lève sur le titre Envole-moi, explique Jérôme Koepfler, alias Kloou, le créateur de l’avatar du chanteur. "Pour faire ce clip, je cherchais une idée qui permette d’introduire un gag. Le coup de la scène était parfait. Dans notre version, il y a un problème technique. Lego Goldman doit réparer la scène."

"A l’époque, j’étais désespéré", poursuit-il. "Qu’allais-je devenir sans Jean-Jacques Goldman ? Qu’allions nous devenir, nous, ses fans ? On ne pouvait pas rester comme ça. Alors j’ai décidé de créer son alter-Lego pour assurer l’intérim jusqu’à son retour."

Le petit bonus ? L'artiste en personne a validé son alter-égo... allant même jusqu'à le dédicacer !