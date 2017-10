Virgin Tonic : En Italie, une ville vous offre de l'argent pour y vivre !

Après avoir partagé avec nous le Top 3 des phobies les plus répandues chez les français, ou le fait que les enfants seraient plus proches de leurs animaux que de leurs frères et sœurs, Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic viennent de nous révéler une info qui ne peut que nous plaire ! Sachez qu'en Italie, le maire de la ville de Candela paie ceux qui voudraient y déménager ! On pourrait se demander où se cache l'arnaque, mais le plus dingue, c'est qu'il n'y en a pas ! Afin d'attirer de nouveaux habitants potentiels et de redynamiser la ville de Candela, le maire a eu l'idée d'offrir entre 800 euros et 2000 euros à ceux qui déménageraient pour faciliter leur installation !

La ville, qui se trouve dans la région des Pouilles, se situe près de plages idéales, et possède une architecture des plus intéressantes ainsi qu'un riche patrimoine culturel. Suite une exode rurale importante vers de plus grandes métropoles, Candela ne compte aujourd'hui plus que 2 000 habitants, d'où cette initiative remarquée et félicitée du maire. Deux conditions sont à remplir : il vous faut louer un logement au sein de Candela, et obtenir un emploi dont le revenu est supérieur ou égal à 7 500 € par an. Alors, une soudaine envie d'ailleurs ?