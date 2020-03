Virgin Tonic : En Italie, il brave le confinement pour... jouer à Pokemon Go

A l'heure où le monde entier se confine, certains ont encore du mal à intégrer les règles. Et justement, c'est le cas d'un homme italien qui, en plein confinement, est sorti de chez lui... pour jouer à Pokemon Go.

Une amende pour Pokemon Go

Il se baladait avec sa fille et a répondu aux policiers : “Je dois chasser les pokémons”. Ils ont jugé son excuse non valable et lui ont mis une amende qu’il devra payer au plus vite. Il a finalement écopé d'une amende. On ne le dira jamais assez mais, restez chez vous (et prenez soin de vous).