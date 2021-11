Virgin Tonic : En Italie, cette voiture est garée au même endroit depuis 47 ans !

C'est l'information qui a fait rire le monde entier ! Depuis quelques jours, toute la toile ne parle que de cette Lancia Fulvia datant de 1962 et garée au même endroit depuis 47 ans. Non, non, vous ne rêvez pas ! Si l'on en croit les informations du quotidien Il Gazzettino (en italien), cette automobile vintage n'a pas bougé d'un centimètre depuis presque cinq décennies. Elle a été garée dans la ville de Conegliano, une ville italienne située dans la région de la Vénétie, dans le nord-est du pays, après avoir gagné le International Rally Championship en 1972.

Après le Vatican, la Tour de Pise et la Côte Amalfitaine, ce sera donc au tour de cette voiture vieille d'un demi-siècle de devenir l'attraction touristique de la région. A savoir que même Google Maps avait notifié la localisation de ce véhicule dans son application. Un véritable honneur pour Angelo Fregolent, le propriétaire aujourd'hui âgé de 94 ans, qui se servait de sa voiture comme d’espace de stockage devant sa boutique avant de prendre sa retraite il y a de nombreuses années. Déplacée il y a quelques jours par les autorités locales, la Lancia devrait être restaurer avant de finalement retrouver sa place habituelle. Le nonagénaire s'est dit "heureux de la voir mise en valeur comme elle le mérite".