Virgin Tonic : En Islande, il existe une application pour éviter l'inceste !

L'Islande compte seulement 360 000 habitants. Avec une immigration quasi nulle, le pays est donc aussi grand que la ville de Nantes. Inutile de préciser que beaucoup de gens sont liés sans même le savoir. D'ailleurs, les risques d'inceste sont beaucoup plus élevés que dans un autre lieu. Afin de remédier à ce problème, trois jeunes ingénieurs islandais ont eu l'idée de créer une application Androïd visant à prévenir la consanguinité : IslandigaApp. Le concept ? Lorsque je rencontre quelqu'un, je rentre son nom dans la base de données du système et je sais en quelques secondes si nous avons un lien de parenté ou non. Un très bon moyen d'éviter ce que certains appellent "le sport national" sans même le savoir. Petit plus, il suffit d'entrechoquer son téléphone avec celui d'une autre personne pour savoir instantanément si nous avons un lien quelconque !