Virgin Tonic : En Inde, une tradition veut que l'on jette les bébés à 15m de hauteur

Si vous écoutez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez qu'il fut un temps, Clément aimait nous enfumer avec de fausses infos. Ce matin, Clément l'Enfume est de retour et, une fois de plus, il a réussi son coup : on ne l'aurait jamais cru mais, en Inde, une tradition voudrait que l'on jette des bébé à 15 m de hauteur - afin de renforcer leur esprit. On vous explique.

Clément l'enfume est de retour

Clément nous emmène donc à Solapur (ville située au nord-ouest de l’Inde). C'est là-bas que ce rituel plus qu'étrange prend place : tous les ans, les jeunes parents se rassemblent devant un temple de 15 mètres de hauteur afin d'accomplir un baptême supposé apporter la bénédiction des dieux à leurs bébés : "au cours de ce rituel, les nouveaux nés sont jetés du toit du temple pour effectuer une chute de 15 mètres avant d’être réceptionnés par leurs parents au sol", explique LeSaviezVous.Net.

Evidemment, ne reproduisez JAMAIS cela chez vous !