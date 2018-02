Virgin Tonic : En Finlande, il existe une île réservée aux femmes !

Lorsqu'il s'agit des vacances, certains préfèrent s'y prendre (vraiment) à l'avance. Et mesdames, si vous ne savez pas où partir, le Virgin Tonic a peut-être trouvé la destination parfaite : en Finlande, il existe maintenant une île réservée aux femmes ! On doit ce projet à Kristina Roth (une entrepreneuse américaine), selon le New York Post.

Sorry, girls only https://t.co/ejpQa3dIdT — New York Post (@nypost) 4 février 2018

Cette idée, Kristina Roth l'a eue en rentrant d'un séjour en Californie - où "lorsqu’il y avait un beau mec, les femmes se remettaient du rouge à lèvres", se souvient-elle. Sur SuperShe Island, les femmes pourront donc profiter de cours de cuisine, de fitness ou même de yoga : "Les femmes ont besoin de passer du temps avec d’autres femmes pour encourager les rêves et les désirs de chacune", a expliqué un porte-parole au média The Independent. Là-bas, les femmes peuvent donc se détendre tout en "se concentrant sur elles-mêmes, sans essayer de réveiller leurs hormones". Si vous vous y voyez déjà, sachez que les inscription ouvriront dès le mois de juin !