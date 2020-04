Virgin Tonic : En confinement, ils se retrouvent coincés aux Maldives

Confinement mondial oblige, une majorité du monde est à l'arrêt. Mais un couple de Sud-Africains, parti en lune de miel le 22 mars dernier, vit une aventure particulière. Ils ne devaient rester que six jours aux Maldives et finalement, ne peuvent plus repartir. "Le mercredi après leur arrivée, ils ont été informés que tous les aéroports de leur pays seraient fermés le jeudi à minuit. Même s'ils pouvaient prendre un vol, les complexités liées au départ de leur île éloignée leur garantissaient de ne jamais arriver à temps en Afrique du Sud", explique Le Parisien. Le couple a préféré patienter.

Le couple coincé aux Maldives

Petit bémol, le budget : l'hôtel a accepté de leur faire un tarif réduit mais malheureusement, le couple a dû piocher dans ses économies... "Pour sortir de là, ils ont bien demandé de l'aide au consulat sud-africain aux Maldives et à l'ambassade sud-africaine la plus proche, basée… au Sri Lanka", poursuit le média.

Dimanche dernier, ils ont finalement pu quitter leur île pour un autre hôtel - où les autorités sud-africaines se sont enfin décidées à réunir leurs ressortissants... le couple espère pouvoir rentrer le plus vite possible.