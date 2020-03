Virgin Tonic : En Chine, le nombre de divorce post-quarantaine explose

Si vous suivez les informations, alors vous savez que la Chine a été placée en confinement avant la France. Eh bien sachez que là-bas, depuis plusieurs jours, les grandes villes ne sont plus confinées car le virus ne se répand plus… C'est une bonne nouvelle, on vous l'accorde. Mais dès que l’annonce a été faite, on a pu observé un gros phénomène… croyez-le ou non, le nombre de divorces explose.

Divorces et babyboom explosent en Chine

On recense jusqu’à 14 demandes de divorces par jour ! Mais rassurez-vous de nombreuses demandes annulées. Pourquoi ? Parce que les chinois agissent de façon impulsive. Mais ce n'est pas tout, le confinement en couple va apporter beaucoup de naissances d'ici décembre dans le monde entier…