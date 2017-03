Virgin Tonic : En 2050, la langue la plus parlée dans le monde sera...

L'équipe de Camille Combal et du Virgin Tonic adorent vous faire part de ces news avec lesquelles briller à la machine à café. Selon une étude, le chinois et l'anglais ne seront pas les langues les plus parlées dans le futur. D'ici 2050, sachez que c'est la langue française qui sera la plus parlée dans le monde ! Selon des projections de l’Institut d’études nationales démographiques (INED), l’Afrique devrait, en effet, voir sa population passer de 800 millions en 2010 à 4,5 milliards en 2100 et c'est ce chiffre en constante évolution qui sera la cause principale de l'avancé du français sur le podium des langues les plus parlées dans le monde.

L'idiome hexagonal devrait cependant être en "compétition" avec l'anglais et le mandarin dans les années à venir, en tant que langues les plus parlées dans le monde, notamment dans le domaine des affaires. En 2015, il se classait au deuxième rang des langues les plus enseignées dans le monde, avec 125 millions d'élèves, derrière l'anglais et à la quatrième place des langues les plus présentes sur internet.