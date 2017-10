Virgin Tonic : En 2016, la fontaine de Trevi a rapporté gros !

Si vous avez déjà eu la chance de visiter Rome, alors vous savez que la fontaine de Trevi est une véritable mine d'or. Les touristes de passage ne manquent jamais de jeter une pièce et de faire un voeu, espérant qu'il se réalisera plus tard. Mais selon Les Echos, tous ces voeux auraient rapporté près de 1,4 millions d'euros l'an passé ! Euros, livres, dollars... toutes les devises se trouvent au fond de la fontaine et tout cet argent (bien gardé par Neptune) a été reversé à des associations et autres oeuvres sociales.

Toujours selon les Echos, 27% de la somme repêchée ont été mis à contribution afin de construire un supermarché pour les familles en difficulté tandis que que 32% ont été dédiés à la réinsertion sociale. Aussi, 8% ont été reversés pour les cantines de la Caritas. Enfin, 31% ont été redistribués pour ses structures d'accueil. Comme quoi, la superstition des touristes à du bon ! Notez que ces 1,4 millions collectés représentent un record. Parce que cet argent est reversé, ce qui serait encore mieux, ce serait de battre de nouveau le record. Qui sait, peut-être qu'un jour on passera la barre des 16 millions !