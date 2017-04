Virgin Tonic : Emission spéciale Virgin Boyard ce vendredi 28 avril

Camille Combal et la team du Virgin Tonic font de la radio mais ça ne les empêche pas de regarder la télé ! Ce vendredi 28 avril ils vous donnent rendez-vous, après Virgin Lanta et Virgin Cuisine, avec Virgin Boyard ! L'occasion pour Clément l'inscruste, Laure, Ginger, Nico Du Bureau et Camille de sortir leurs muscles et de s'affronter dans des épreuves qu'on annonce encore plus complexes que celles de Fort Boyard. La bonne nouvelle c'est que les boyards que Camille et l'équipe vont récolter seront distribués aux auditeurs via Twitter mais aussi à la fondation Adolphe Rotschild. C'est jusqu'à 20 000 euros que vous pourrez gagner sur Twitter avec le #VirginBoyard, et autant pour la fondation Adolphe Rothschild.

Il y a jusqu'à 20.000€ à gagner et à partager avec la @FondARothschild vendredi !Pour jouer follow + RT avec le HT #VirginBoyard ???????? pic.twitter.com/RMN7wPtX6L — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 24 avril 2017

Tentez votre chance, c'est gratuit !! On va tout donner pour vous vendredi dans #VirginBoyard ⏳ https://t.co/IxJUztAwZo — Ginger (@Ginger_Klo) 24 avril 2017

La Fondation Adolphe Rothschild est spécialisée dans les pathologies de la tête et du cou, espérons que Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic seront à la hauteur pour remporter plein de boyards en sa faveur ! Un événement à suivre en live sur la page Facebook de Virgin Radio et à noter, qu'outre les nombreuses épreuves et happenings prévus, quelques visages connus de Fort Boyard seront de passage dans les studios. Rendez-vous vendredi 28 avril entre 6h et 10h pour suivre le #VirginBoyard en intégralité sur Virgin Radio.