Virgin Tonic : Eminem vient de s'inscrire sur... Tinder !

Alors qu'on vient d'apprendre une série de news pour briller à la machine à café, les infos continuent de pleuvoir ! Ce matin, dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe viennent de nous apprendre une news totalement insolite sur Eminem ! L'un des plus grands rappeurs de l'histoire est inscrit sur Tinder, l'application de rencontres ! Celui qui fait un retour remarqué avec son album Revival n'a pas souhaité s'inscrire sur un application de rencontre réservée aux célébrités, et s'est contenté de se créer un compte sur Tinder !

Le rappeur de Detroit s'est confié en interview dans le cadre de la promotion de son neuvième album solo et a dévoilé une drôle d'anecdote autour des applications de rencontres, notamment Tinder. Il avoue : "Depuis mon divorce j’ai eu quelques relations mais rien qui n’a fonctionné au point de le rendre public. Avoir des rencards n’est juste pas mon objectif principal en ce moment." Lorsque le journaliste lui a demandé s'il rencontrait des personnes via Tinder, Eminem a répondu avec humour "Et sur Grindr" !