Il y a quelques semaines, Eminem enflammait la scène des Oscars en interprétant Lose Yourself - qui on le rappelle, est la bande-originale d'8 miles. Mais, ce n'est pas pour ça qu'on parle du rappeur dans le Virgin Tonic ! Vous le savez peut-être, Eminem vient tout juste de sortir un nouvel album - intitulé Music To Be Murdered by. Réputé pour son flow aussi rapide qu'infaillible, Eminem a lancé un défi étonnant à ses fans : seront-ils capables de rapper aussi vite que lui ? Mieux, seront-ils plus rapides ?

L'idée est donc d'égaler Eminem (voire de faire mieux que lui) sur le titre "Gdozilla". Dans cette chanson, il bat son propre record de débit de parole : 224 mots en 31 secondes soit 11 syllabes par seconde. Beaucoup de ses fans tentent de relever le défi (et l'une d'entre eux a réussi sur instagram : “NiniChalachava”. Les gagnants recevront des cadeaux de la part d’Eminem.