Virgin Tonic : Emily in Paris, Lupin, Le Jeu de la Dame… Netflix dévoile les chiffres impressionnants de ses plus gros succès !

La dernière cérémonie des Emmy Awards l'aura prouvé, Netflix est partout ! Portée par le succès de ses programmes originaux et par quelques classiques indémodables, la plateforme de vidéos à la demande a su s'imposer comme l'un des géants en la matière. Si jusqu'alors les audiences étaient plutôt gardées secrètes, un récent article paru dans Variety nous dévoile (enfin) les chiffres impressionnants de ses plus gros succès. Des résultats calculés, comme le précise Première, grâce à deux métriques : "le nombre de comptes ou foyers ayant regardé un titre donné au cours des 28 premiers jours post-sortie (au moins 2 minutes de visionnage pour être pris en compte). L'autre compile le temps total cumulé de visionnages d'une série ou d'un film, en heures, au cours de cette fenêtre de 28 jours". De quoi donner un aperçu plutôt juste de ce qui a intéressé le public depuis la création de l'entreprise.

Pas de surprise, c'est La Chronique des Bridgerton qui arrive en tête avec 82 millions de vues. Des chiffres absolument impressionnants pour le premier coup d'éclat de Shonda Rhimes sur Netflix. Elle est suivie de près par Lupin, qui fait de cette série française la seule à figurer dans le top 10 avec 76 millions de vues. Le programme qui rend hommage au voleur du 19ème siècle est suivi de près par The Witcher, Stranger Things (67 millions), le phénomène Tiger King (64 millions) et Emily in Paris (58 millions) dont la deuxième saison devrait débarquer dans les mois à venir comme on vous l'annonçait récemment.

Côté long-métrages, là-aussi les chiffres pourraient faire pâlir les plus grandes chaînes de télévision ! En tête du classement avec 99 millions de vues, c'est Tyler Rake, avec Chris Hemsworth, qui bat tous les records. Il est suivi de près par Bird Box (89 millions), sorti en 2018, puis par Spenser Confidential (85 millions). Dans ce classement des films les plus vus sur Netflix, on retrouve également Enola Holmes (77 millions), dans lequel Millie Bobby Brown joue le rôle principal, ainsi que Army of the Dead (75 millions) et Un papa hors pair (74 millions) en dixième place de ce prestigieux classement.